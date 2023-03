Polícia Federal realiza operação para desmobilizar garimpos em Canaã dos Carajás

Agentes da Polícia Federal e do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Minerais Renováveis – Ibama deflagram as Operações Vila Nova Jerusalém e Serra Dourada do Cobre, ambas em Canaã dos Carajás/PA, no sudeste do Pará, região do Araguaia. Estão sendo desmobilizados garimpos na zona rural da cidade e cumpridos mandados de busca e apreensão.



Com apoio do ICMbio e da Força Nacional, 50 agentes de segurança se dividiram entre as duas áreas, distantes cerca de 15 quilômetros entre si. Até agora foram apreendidos três motores, sete geradores e um veículo. Veículos e maquinários pesados devem ser inutilizados, tendo em vista a impossibilidade de remoção.

Os garimpos ilegais desmobilizados neste sábado são do tipo galerias; escavações em que são utilizados explosivos para extração de cobre, causando sério dano ambiental, além do risco à saúde das próprias pessoas que exploram ilegalmente a atividade. O de Vila Nova Jerusalém fica localizado no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, uma área de Proteção Federal. Já o de Serra Dourada do Cobre é uma área particular, sem a licença para a extração de minérios.



Ambos são pontos recorrentes de extração ilegal de cobre, alvos de operações em agosto e dezembro de 2022. A partir de notícia-crime apresentada acerca da devastação causada nas áreas de extração ilegal de cobre, a PF abriu inquérito e iniciou a investigação. Foram realizados sobrevoos no local sendo possível constar a existência de intensa atividade nos pontos de extração ilegal de minério.



Se confirmada a hipótese criminal, os responsáveis poderão responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros.



As investigações seguem em andamento.



Imagens: Ascom/SRPF