PolÍcia Federal realiza operação que investiga caixa dois e lavagem de dinheiro nos municípios do Pará e em Santa Catarina

Na manhã de hoje (8), a Polícia Federal deflagrou a operação “CONATIBUS” que investiga os crimes de falsidade ideológica eleitoral, famoso caixa dois, e lavagem de capitais.

Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão nos municípios do estado, sendo eles Parauapebas e Marabá, e outro em Palhoça no estado de Santa Catarina.

A investigação começou após sinais de falsas doações eleitorais com destino para campanha eleitoral de 2020 no Município de Parauapebas/PA, esses valores utilizados para doação não eram oriundos das origens declaradas.

Várias doações foram realizadas, uma delas sendo a quantia de R$ 500 mil reais e outra de R$ 300 mil reais, que acabaram levantando muitas suspeitas. Um dos envolvidos confessou o ato criminoso, e chegou a informar que foi nomeado para realizar a doação para campanha eleitoral do candidato e que em troca receberia uma determinada quantia.

Ao ser concluído a confirmação de hipótese criminal, os envolvidos podem responder pelo crime de falsidade ideológica eleitoral (previsto no art.350 do Código Eleitoral) com pena de até 5 anos e lavagem de capitais (do art. 1° da Lei n° 9.613/98/) com pena prevista de até 10 anos. As investigação seguem em andamento.

Durante a operação foi adotada logística especial de preservação de todos os envolvidos na missão, no intuito de preservar a saúde dos investigados, testemunhas e policiais com a finalidade de evitar o contagio do Covid-19.

