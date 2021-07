Polícia Federal realiza operação que investiga fraudes em benefícios emergenciais no Pará

Os envolvidos serão indiciados, estando sujeitos a penas que somadas podem chegar a mais de 20 anos de prisão.

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (22) a operação ‘Operação Animus Fraudandi’ que dá continuidade ao combate às fraudes aos benefícios emergenciais. No total durante toda essa operação já foram expedidos mais de 443 mandados de busca e de 50 mandados de prisão. Nesta manhã, dois mandados de busca e apreensão e sequestro/bloqueio de bens e valores expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal da Secção Judiciária no Estado do Pará.

As ações ocorrem nos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Santa Catarina, com a participação de aproximadamente 120 Policiais Federais. No total, estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, e quatro mandados de sequestro de bens, com isso um total de aproximadamente R$ 60 mil foram bloqueados por determinação judicial.

Por G1 Pa — Belém

Foto: Reprodução/Polícia Federal do Pará