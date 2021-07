Polícia Federal realiza operação que investiga vazamentos de informações dentro da instituição

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a ‘Operação Mapinguari’, que investiga vazamento de informações de operação da PF que teria sido cometida por um servidor público da própria instituição. O servidor foi identificado e afastado. Além do servidor, a operação também teve como alvo seis empresários ligados à exploração ilegal de manganês do sudeste do Pará, que tiveram acesso indevido às informações de uma operação.

Estão sendo investigados crimes de violação de sigilo funcional, corrupção passiva e ativa, e associação criminosa, com penas previstas superiores a 20 anos de reclusão. Estão sendo cumprimos oito mandados de busca e apreensão foram expedidos em Belém, Marabá, Parauapebas e no estado de Goiás.

Segunda a Polícia Federal, a investigação desse vazamento existe desde 2018 e trata da violação de sigilo funcional ocorrida durante a operação migrador, em Marabá. Ainda segundo a PF, na época o vazamento trouxe prejuízo para investigação porque os investigados tiveram conhecimento antecipado da ação policial. Os suspeitos não foram encontrados no dia da deflagração da operação.

Fonte: G1 Pa — Belém

Foto: Reprodução/Polícia Federal do Pará