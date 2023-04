Polícia Federal realiza série de capturas de foragidos em Belém e Redenção

A Polícia Federal prendeu dois foragidos no Aeroporto Internacional de Belém, ontem, quarta-feira, 26. Ainda de madrugada, foi cumprido mandado contra um passageiro vindo do Aeroporto de Viracopos, Campinas/SP, com destino a Boa Vista/RR. Ele foi abordado por equipe do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF durante escala em Belém, por conta de mandado expedido há um mês pela Justiça de São Paulo. O acusado responde processo da Lei Maria da Penha, por agressão e ameaça a mulher.

Já às 11h25, policiais do núcleo interceptaram outro passageiro com mandado de prisão em aberto. Esse veio de Guarulhos/SP, cinco dias depois de haver chegado lá. Ao ser retirado da aeronave, foi encaminhado ao Sistema Prisional. Ele havia sido condenado a oito anos e quatro meses por roubo, após apelar da sentença em liberdade.

REDENÇÃO

Na quinta-feira da semana passada, dia 20, a Polícia Federal em Redenção cumpriu seis mandados de prisão. Ainda de madrugada, uma equipe da PF cumpriu três mandados no município de Floresta do Araguaia/PA, pelos crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e violência doméstica.

Ao mesmo tempo, a Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso e da Polícia Militar do Pará, cumpriu outros dois mandados de prisão em Sinop/MT e Paragominas/PA; o primeiro por homicídio qualificado e o segundo, por estupro de vulnerável.

Por fim, após informações de inteligência compartilhadas pelos Policias Militares de Xinguara/PA, a equipe de policiais federais deu cumprimento ao último mandado de prisão no município de Redenção/PA, de um acusado de homicídio.

Todos os capturados foram conduzidos às Delegacias de Polícia competentes para a formalização dos devidos procedimentos. As ordens judiciais foram expedidas pelos Tribunais de Justiça do Estado do Pará, Goiás e Ceará.

Imagem: Ascom/SRPF