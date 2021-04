Polícia fiscaliza bares, restaurantes e lanchonetes durante o final de semana em Salinópolis

Ação foi realizada para evitar aglomerações e proliferação do novo coronavírus no município. Proprietários de estabelecimentos foram notificados.

Agentes da Polícia Militar deram continuidade, neste final de semana, dias 10 e 11 de abril, no cumprimento do decreto estadual que recomenda uma série de medidas para impedir a proliferação do novo coronavírus em Salinópolis, nordeste do Pará. Bares, restaurantes e lanchonetes foram fiscalizados para evitar aglomerações.

Proprietários de alguns estabelecimentos precisaram ser advertidos por estarem descumprindo as medidas preventivas de enfrentamento à pandemia.