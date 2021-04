Durante o final da tarde deste sábado, 17, agentes das forças de segurança do estado fizeram uma operação para evitar festas com aglomerações na Ilha do Combu, em Belém. Na última semana, oito lanchas estavam realizando festas com dezenas de banhistas.

A fiscalização se concentrou em uma parte conhecida como ‘prainha’ e contou com agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Grupamento Fluvial e até um helicóptero do Grupamento Aéreo foi utilizado.