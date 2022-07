Polícia flagra furto e abate de bovinos na zona rural do município de Cachoeira do Arari

Um furto de bovinos e abate de animais resultou na prisão de dois suspeitos e outros dois conseguiram fugir ao cerco policial na zona rural do município de Cachoeira do Arari, na região do Marajó. A ocorrência chegou à Polícia Militar por meio de denúncia anônima.

Os militares do Batalhão Marajó imediatamente elaboraram uma operação de aproximação e abordagem do local indicado pela denúncia, onde estavam quatro elementos, sendo que dois empreenderam fuga por área de mata. Dois suspeitos foram presos em flagrante. A dupla foi identificada como Higor dos Santos Vale e Fábio Luís dos Santos Pereira, o Gordo.

Foram apreendidas carcaças resultantes do abate dos animais furtados de moradores da região. A carne seria comercializada em açougues clandestinos. Os policiais apresentaram os suspeitos na Delegacia de Polícia Civil, que comandará a investigação.

Fonte: Debate com informações do Portal da Cidade Tucuruí