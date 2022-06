Polícia flagra homem estuprando criança de 2 anos na cidade de Breu Branco

Um caso abominável acabou flagrado por policiais civis e militares da cidade de Breu Branco, a 35 km de Tucuruí, no final da manhã desta segunda-feira (20), no sudeste do Pará. Uma denúncia anônima levou a prisão de Laildo Soares Ribeiro, 52 anos, em um ato de estupro da pequena vítima.

O suspeito foi denunciado anonimamente e uma equipe seguiu ao endereço informado. Na casa, os policiais flagraram dentro de um quarto o acusado em cima de uma criança de 2 anos de idade. De acordo com os policiais, Laildo Ribeiro apresentava sinais de embriaguez, estava nu e violentando a criança.

O acusado foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco. Enquanto a vítima recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). E depois foi encaminhada ao Núcleo de Perícias Científicas para a realização de exame sexológico e de corpo de delito.

De acordo com a polícia, a criança teve acompanhamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Breu Branco. As informações sobre endereço, nomes dos pais e outras informações são mantidas em segredo por se tratar de menor de idade. Autoridade policial instaurou inquérito criminal para apurar o caso.

Fonte: Portal Debate, com Portal da Cidade Tucurui