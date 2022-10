Polícia identifica autor de tentativa de feminicídio no Marajó; mulher é transferida para Macapá

A Polícia Civil em Afuá identificou a autoria da tentativa de feminicídio contra uma mulher ocorrida na manhã desta terça-feira (25) na cidade marajoara. O suspeito é Oriel Dias da Silva (foto acima), ex-companheiro de Ana Cleia Pureza (foto abaixo) que não aceitava o fim do relacionamento, segundo a polícia. O homem segue desaparecido e as polícias civil e militar realizam buscas para encontrá-lo e prendê-lo. Pistas podem ser repassadas pelo telefone do disque-denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

Ana Cleia foi encaminhada ao Hospital Municipal de Afuá, onde foi estabilizada e transferida por volta de meio dia para Macapá, cidade mais perto de Afuá, pelo Grupamento Tático Aéreo do Estado do Amapá.

Fonte: Noticia Marajó/Foto: Reprodução