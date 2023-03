Polícia identifica motorista que levou menina do RJ ao Maranhão

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro já sabe quem é o motorista de aplicativo que levou uma menina do Rio para o Maranhão junto com Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos. De acordo com o portal G1, a informação foi obtida a partir do depoimento da menina, feito nesta quinta-feira (16), e do cruzamento de informações sobre o caso.

– Já sabemos que ele [o motorista] estava no local esperando o casal. Vamos tentar obter imagens para ouvir e qualificar essa pessoa no inquérito – disse a delegada Elen Souto, responsável pelo caso.

SOBRE O CASO

A menina de 12 anos de idade era dada como desaparecida desde o dia 6 de março, quando tinha sido vista saindo do colégio em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na última terça (14), agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, com apoio da Polícia Civil do Maranhão, localizaram a menina em São Luís, no Maranhão.

De acordo com a polícia, a menina saiu de casa para ir à escola, em Sepetiba, e foi para o Maranhão em um carro de aplicativo após conhecer um rapaz, de 25 anos, por meio de um aplicativo de compartilhamento de vídeos. Ele esteve no Rio para buscá-la. Os dois conversavam pela internet há cerca de dois anos.

O açogueiro Eduardo Noronha, que levou a menina para o Maranhão, foi preso em flagrante, também na última terça, quando voltava do trabalho para a quitinete onde a garota estava. Ele confessou à polícia que a beijou a menina, mas negou ter tido relação sexual com ela. Na tarde desta quinta, porém, Eduardo foi solto e será monitorado por tornozeleira eletrônica.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo