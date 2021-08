Polícia incinera 139 kg de cocaína apreendidos em fundo falso de caminhão boiadeiro em Tailândia

A Polícia Civil do Pará, através da delegacia de Tailândia, nordeste do Estado, incinerou nesta semana, os 139 quilos de cocaína, apreendidos no dia 6 de agosto, dentro de uma carreta de transporte de gado.

A droga foi incinerada em uma cerâmica e contou com a presença apenas de policiais civis e de agentes da Vigilância Sanitária do município.

O motorista da carreta, identificado como Jânio Junior vai responder por tráfico de drogas e continua preso. O veículo que era dele, foi apreendido e dificilmente sairá.

Relembre o caso

Uma ação conjunta das policiais Civil e Militar do município de Tailândia, nordeste do Pará, apreendeu cerca de 139kg de cocaína em fundo falso de caminhão boiadeiro, no fim da tarde desta sexta-feira (6).

O motorista do veículo que foi preso no local, informou que não sabia da existência da droga e que o destino final seria o porto de Vila do Conde em Barcarena. Ele já tem registro na justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Agora as investigações da Policia Civil continuam para saber a origem e o destino da droga, avaliada em mais de 2 milhões de reais.

Fonte: Portal Tailândia