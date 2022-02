Polícia investiga acidente envolvendo ônibus e carro de passeio na Belém-Brasília

Um ônibus e um veículo pequeno se chocaram no quilômetro 218 da Rodovia BR-010, a Belém-Brasília, ontem, sábado, 12, por volta das 3h15 da madrugada. No momento do choque, morreu, no automóvel, de cor vermelha que ficou totalmente destruído, o passageiro Eleil da Silva Moura, que a Polícia Rodoviaria Federal não esclareceu se seria o condutor ou passageiro do carro.

A Polícia Rodoviária também não informou qual o ônibus que, praticamente, esmagou o automóvel, cujos destroços servem apenas para sucata.

O acidente ocorreu à altura do município de Ipixuna do Pará na região Guajarina, nordeste do Estado. Os destroços do que seria um Fiat Mob Foram removidos para o curral da Polícia Rodoviária Federal.



Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar