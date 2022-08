Polícia investiga assassinato a bala de agricultor em Santarém

A Polícia Civil, em Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Tocantins, continua apurando, por meio de investigações e um inquérito já está em andamento sobre a execução a bala do agricultor Marcelo Maia Oliveira, 43 anos, ocorrida na tarde de domingo, 07. O homem foi localizado na Comunidade de Cícero Mendes, região conhecida como Chapadão, cerca de 10 quilômetros da Hidrelétrica de Curuá-Una.

Segundo as primeiras informações, Marcelo estava em uma motocicleta, quando teria sido surpreendida pelos assassinos que abriram fogo. O crime de latrocínio já foi descartado, tendo em vista que, aparentemente, nada levaram da vítma, além, claro, de sua vida.

O corpo foi localizado às margens da estrada, com ferimentos de arma de fogo. Assim que foi informado da morte, o delegado plantonista solicitou ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção de Santarém, a realização da remoção do corpo, bem como levantamento de local de crime. O laudo subsidiará o inquérito policial.

