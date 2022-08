Polícia investiga assassinato de sargento PM por bandidos na vila Caraparu

A Polícia Civil e a Polícia Militar continuam as diligências em buscas de pistas dos autores da morte do Sargento Da Silva, ocorrido no distrito de Caraparu, município de Santa Izabel do Pará, na Grande Belém. O crime se registrou na noite da última quinta-feira, 18.



Prestes a se aposentar, o sargento PM Da Silva estava lotado no 12o. BPM da cidade de Santa Izabel do Pará, e foi baleado e morto após ter sido abordado por criminosos próximo a sua residência na entrada da Vila de Caraparu.



Segundo informações preliminares, a vitima foi alvejada com seis tiros e seriam em número de três, os criminosos que participaram da ação.



Policiais do batalhão da cidade fazem incursões para tentar identificar e capturar os criminosos, mas até a manhã deste domingo, 21, o caso segue sem solução.



A polícia não descarta crime de execução pelo fato de a vítima ser policial.

Também é investigada a hipótese de latrocínio.



Imagem: Reprodução