Polícia investiga circunstâncias da morte de homem assassinado a facadas em Tucuruí

A vítima era morador da área e não tinha histórico de envolvimento com o crime e nem de conflitos com terceiros

Transeuntes que passavam por um terreno localizando no Bairro Santa Mônica, em Tucuruí, no sudeste do Pará, encontraram o corpo de Josiel Fernandes de Oliveira, 29 anos, nas primeiras hora da manhã desta quinta-feira (6).

Os moradores da área alertaram a Polícia Militar, que acionou a perícia criminal. O corpo de Josiel apresentava várias perfurações de faca.

Segundo conhecidos da vítima, ele morava no bairro e costumava frequentar bares pelas redondezas, mas nunca teve envolvimento com o crime e nem tinha inimizade com ninguém. A Polícia Civil iniciou as investigações para tentar identificar o autor do homicídio e a motivação do crime.