Polícia investiga denuncia de invasão e ameaças em aldeia indígena em São Felix do Xingu (PA)

Após receber denúncias, a Policia Federal junto com o Ibama e Funai, realizaram uma ocupação, via aérea, em duas aldeias da Terra Indígena Apyterewa, do povo Parakanã, situadas em São Felix do Xingu, no Estado do Pará.

As ações, ocorreram hoje(18), e teve como objetivo verificar a veracidade das denúncias dos indígenas das aldeias Kaáeté e Tekatawa de estarem sofrendo ameaças de invasão de suas terras por grileiros e fazendeiros da região.

Foi descoberto que havia pessoas na aldeia Ka’aeté, vindas a cavalo no ultimo final de semana, levando cerca de 100 cabeças de gado, as quais foram largadas em áreas desmatadas nas proximidades. Após terem deixado o gado na região, os homens teriam saído do local. A aldeia está localizada em um local isolado, não havendo a possibilidade de trafegar veículos.

Já na outra aldeia Parakanã, os policiais ouviram os relatos dos índios, na qual negaram qualquer tipo de ameaças ou invasão em suas terras.

De acordo com a Policia Federal, as suas ações vêm sendo prontamente efetuadas nas investigações, sempre preservando o direito dos povos indígenas e coinbindo crimes que possam ocorrer em suas terras. Reforçando o cumprimento do seu papel constitucional de Polícia Jurídica da União, trabalhando incessantemente na repressão aos crimes de sua atribuição.

Fotos: Assessoria de Comunicação Social Policia Federal de Redenção/ PA