Polícia investiga execução de ex-guarda municipal em Marituba, na Grande Belém

Agentes da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil do Pará, investigam a execução sumária, dentro de um terreiro de umbanda, do ex-guarda municipal de Marituba, na Grande Belém, Harol Frank Albenas Moreira, à 1h56 da madrugada de terça-feira, 01. Ele foi morto por dois homens armados que invadiram o local encapuzados e o crime segue em mistério.

O crime se registrou na Rua Santa Lourdes, no bairro Dom Aristides. Segundo dados da Polícia Militar do Estado, que atendeu a ocorrência, o local fica perto da base da Guarda Municipal, de onde foram ouvidos os disparos.

A polícia ouviu de uma testemunha, durante os primeiros levantamentos, que um homem entrou no local, todo vestido de preto, encapuzado e com botas. Ele saiu em seguida e apareceu outro, que se dirigiu a Harol Albenes, mirou e o matou sem dó nem piedade. A vítima, que morreu na hora, ficou caída. Policiais fizeram o isolamento até a chegada da perícia, solicitada pela Seccional Urbana de Marituba.

Após os procedimentos de praxe, o corpo de Harol foi removido ao Instituto Médico Legal Renato Chaves, de onde foi liberado para sepultamento pela família. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e a Guarda Municipal de Marituba se solidarizaram com familiares de amigos do ex-guarda municipal e lamentaram a morte do rapaz, cujas causas ainda estão sob investigações.

