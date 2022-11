Polícia investiga facadas em músico marajoara e procura por suspeito

A Polícia Civil em Breves, no Arquipélago do Marajó, investiga uma tentativa de homicídio contra Adimilson Neri Quaresma, músico brevense conhecido como Kasinha dos Teclados. Ele foi esfaqueado ontem (16) em frente à boate Farol do Amor e segue internato no Hospital Regional. As informações são da repórter Núbia Alves.

O caso é investigado pela delegada Amanda Ferreira, que já intimou as testemunhas e que tem o também músico Jamilson Miranda Lobato, o Preto do Arrocha, como principal suspeito do crime. Ele segue foragido.

Kasinha teria sido atingido por duas facadas. A motivação do crime seria passional e envolveria ciúmes.

Fonte: Notícias Marajó/Foto: Divulgação