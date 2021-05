Polícia investiga festa clandestina durante pandemia em sítio no interior do Acre

A Polícia Civil investiga uma festa clandestina em Mâncio Lima, no interior do Acre. O evento teria ocorrido no último final de semana em um sítio no Ramal do Batoque, na zona rural da cidade, em meio à pandemia de coronavírus. Um decreto estadual proíbe a realização deste tipo de evento.

Pelas imagens de vídeos que chegaram ao conhecimento da polícia e que viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira (4) é possível ver muitas pessoas dançando durante dia e noite, sem máscaras e consumindo bebida alcoólica.

Por G1 Acre / Foto: Reprodução