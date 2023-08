Polícia localiza suposta arma de “sniper” que matou PM da Rota

A polícia de São Paulo localizou nesta segunda-feira (31) uma arma que pode ter sido usada para assassinar o policial militar da Rota Patrick Bastos Reis na semana passada, durante patrulhamento em Guarujá. A informação foi dada por Antônio Sucupira, delegado titular do Distrito Policial Sede do município.

A pistola foi encontrada em um beco na comunidade Vila Julia, também em Guarujá, onde o agente foi baleado. De acordo com o delegado, a pistola 9 mm estava embrulhada em uma sacola de plástico e muito suja de barro. Os agentes chegaram até o objeto por meio de uma denúncia anônima.

O próximo passo será passar pela perícia.

– Agora vem o trabalho da perícia, vamos fazer todas as análises necessárias para ter a confirmação de que essa foi a arma que tirou a vida do policial militar – explicou o delegado.

Sucupira disse ainda que as cápsulas apreendidas no dia do crime também seguirão para a perícia.

– No dia em que ocorreram os disparos a perícia encontrou capsulas de arma de fogo vazias, dando a entender que houve disparos recentes (…) Vamos encaminhar [as cápsulas] junto com essa arma e será feito o exame para a confirmação se ela foi usada no dia do crime – disse.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, confirmou a apreensão da arma.

– A Polícia Civil apreendeu a pistola que pode ter sido utilizada no assassinato do Soldado Reis. Seguimos em operação no Litoral para estancar os efeitos do crime organizado na região – escreveu em rede social.

