Polícia mata um suspeito de participação no assalto à casa do ex-prefeito de Inhangapi

Um dos suspeitos de ter participado de um assalto à casa do ex-prefeito de Inhangapi, a 67 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará, na semana passada, morreu, ontem, domingo, 17, ao trocar tiros com a polícia. O corpo do homem baleado foi removido para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Castanhal, onde permanecia sem identificação.

Na Delegacia de Polícia Civil de Inhangapi foi registrado o auto de resistência pelos policiais envolvidos na operação que apura o roubo.

Segundo a polícia, as investigações continuam e foi aberto inquérito na tentativa de chegar aos bandidos.

Imagem: Reprodução