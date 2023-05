Polícia Militar apreende 25 kg de entorpecentes em Santarém

Cerca de 25 kg de drogas similares ao tipo “skank” foram apreendidas na madrugada desta sexta-feira (26) pela Polícia Militar do Pará (PMPA) em Santarém, na região de integração do Baixo Amazonas. O serviço de inteligência do Comando de Policiamento Regional I (CPR I) identificou uma movimentação suspeita no desembarque de um casal e uma criança no Terminal Hidroviário do município. Foto: Divulgação

Os policiais deram ordem de parada quando os ocupantes já estavam dentro de um veículo, nas proximidades da travessa Prof. Antônio Carvalho. O casal afirmou que estava vindo de Manaus com o intuito de entregar as mochilas com o material entorpecente para o motorista do automóvel.

Ao ser questionado, o condutor negou a acusação e afirmou que estaria apenas realizando uma corrida por aplicativo, porém, de acordo com a Polícia Militar, ele não sabia informar qual era a plataforma para a qual prestava serviço e que não conseguia acessar o celular para comprovar a afirmação. Todos os envolvidos foram conduzidos para a Seccional Urbana de Santarém para serem autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes.

O coronel Tarcísio Morais da Costa, comandante Regional em Santarém, afirma que o trabalho do serviço de inteligência foi essencial para o êxito da operação.

“Estamos realizando operações frequentes no combate ao tráfico de drogas na Região do Baixo Amazonas. A reestruturação do setor de inteligência do CPR I, que garante uma atuação de forma mais estratégica, possibilita a apreensão de maiores quantidades de drogas e é desenvolvida de forma integrada ao policiamento ostensivo”, assegura.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação