Polícia Militar apreende linhas cortantes na Praia do Crispim

A Polícia Militar do Pará, por meio do Departamento-Geral de Operações, intensifica as ações ostensivas e preventivas da Operação Verão 2023 em 92 localidades do Estado. Na praia do Crispim, município de Marapanim, na região Nordeste, a PM realiza ações educativas e apreende linhas cortantes (com cerol), de uso proibido.

Em virtude do aumento expressivo de pessoas no período de férias escolares, as praias da região do Salgado (na costa atlântica do Pará) recebem reforço policial de dezenas de militares para ampliar as ações ostensivas, a fim de evitar acidentes e coibir crimes.

Na Praia do Crispim, o 5° Batalhão de Polícia Militar, responsável pelas ações na localidade, contou com o apoio de militares de outras unidades.

Perigo no ar – Nas principais praias e balneários da região a preocupação do Sistema e Segurança Pública também reside no uso de linhas cortantes para empinar pipas, proibido devido ao risco de causar sérios acidentes.

Ações educativas, que orientam sobre a proibição da linha cortante, foram intensificadas pelos agentes de segurança no veraneio, resultando na apreensão de diversos carretéis de linha, também chamada de “chilena”.

Fiscalização nas estradas – Na Rodovia PA-136, que dá acesso à Praia do Crispim, equipes do Posto de Controle Rodoviário (PCRv) também realizam ações educativas e de fiscalização no trânsito, para evitar acidentes e coibir embriaguez ao volante, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Nos nove primeiros dias de julho, policiais que atuam no PCRv instalado no município de Castanhal e vinculado ao Batalhão de Polícia Rodoviária, realizaram mais de 1,4 mil abordagens, que resultaram na apreensão de duas pistolas e recaptura de cinco homens, contra os quais já havia mandado de prisão.

Fonte: Agência Pará/Foto: Cabo Leonardo Santos/Ascom PM