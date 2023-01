Polícia Militar apreende mais de 130 kg de drogas na região de Óbidos

Durante operações de fiscalização no rios que cortam o estado, realizadas na última sexta-feira (27), policiais militares interceptaram uma embarcação utilizada para o tráfico de drogas. Cerca de 135 kg de entorpecentes foram apreendidos, assim como dois homens que conduziam a embarcação, que foram presos em flagrante.

De acordo com o coronel Sérgio Neves, do Departamento Geral de Operações da Polícia Militar, os dois homens envolvidos no crime saíram da cidade de Tabatinga, no estado do Amazonas, e tinham como destino o município de Óbidos, na região Oeste do estado. Com a interceptação da embarcação e apuração de informações, os policiais constataram que um dos envolvidos era da cidade de Manaus e o outro era natural do Peru, o que pode ampliar as linhas de investigação para tráfico internacional.

“Por volta das 16h, uma de nossas embarcações de fiscalização suspeitou de um barco que navegava pelo rio. A voz de parada foi desobedecida e iniciamos o acompanhamento dessa embarcação que empreendeu fuga. Houve troca de tiros ainda no leito do rio. Os dois homens que estavam no barco abandonaram o armamento na água e se renderam sendo conduzidos, junto com o material entorpecente, até a Delegacia de Óbidos para ser lavrado o flagrante”, explica o coronel Sérgio Neves, responsável pelo Departamento Geral de Operações da PMPA.

Todo o material apreendido, assim como os responsáveis pelo transporte das drogas, foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil que dará continuidade aos trabalhos de investigação com o objetivo de apurar “mais informações sobre a rota utilizada pelos traficantes desde a cidade de origem até o destino final, assim como identificar outras pessoas envolvidas. Com isso, conseguimos antecipar ainda mais esse tipo de operação e desarticular grupos que praticam esse tipo de crime no estado”, pontua o delegado-geral Walter Resende.

Apreensões

Durante o mês de janeiro, ao menos três grandes apreensões de drogas foram feitas por forças policiais do estado, após trabalhos de investigação sobre a utilização de rios como rota para o tráfico de drogas. Na região do Marajó, aproximadamente 15 kg de drogas foram apreendidas. Já na região do Estreito de Óbidos, uma embarcação foi interceptada transportando cerca de 1,5 tonelada de entorpecentes e 12 toneladas de pescado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação