Polícia Militar auxiliou homem com embarcação, na Ilha do Combu em Belém

Os militares da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu) socorreram um homem que teve seu veleiro virado pela força do vento, na Ilha do Combu, região insular de Belém. A ação dos militares ocorreu no final de semana.

Os policiais retornavam de uma operação quando avistaram a embarcação à deriva. O ocupante do veleiro estava cansado e em situação de desespero à espera de ajuda.

Os militares prestaram socorro de imediato para o homem e também conseguiram desvirar a embarcação. Por fim, o dono do veleiro agradeceu aos policiais pelo empenho durante a ação.

Fonte: Portal Tailândia

Foto: divulgação/ Ascom PM