Polícia Militar celebra os 50 anos de criação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças

A Polícia Militar realizou na manhã desta sexta-feira (05) solenidade alusiva aos 50 anos de criação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar “Coronel PM Carlos Alberto Moreira” (Cfap). O evento ocorreu no complexo operacional da PM, no bairro do Souza, em Belém. O Cfap é a unidade de ensino da corporação que oferece formação, aperfeiçoamento, adaptação e capacitação aos praças da PM.

A solenidade foi presidida pelo chefe do Estado-Maior Geral, coronel Marcelo Ronald de Souza, e contou com a presença do comandante do Cfap, tenente-coronel Alan Rayol da Cunha Paes, além de oficiais e praças da corporação e autoridades civis.

No evento foram entregues a Láurea do Mérito Pessoal, a Medalha de Bons Serviços Prestados e a Medalha do Mérito Tiradentes para oficiais e praças da corporação. Autoridades civis e militares que contribuíram para o êxito das ações da unidade foram agraciadas com o certificado de “Amigo do Cfap”.

Criado em 1972 por um ato do então comandante-geral da PM, coronel Douglas Farias, somente em 17 de maio de 1982 o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças foi efetivamente instituído, por meio do Decreto nº 2.242, tornando-se legalmente a unidade de ensino da Polícia Militar.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação