A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, em operação conjunta com a Policia Penal, hoje (sexta-feira) (07/05/2021), por volta das 08h00min, foi apreendido 10 (dez) tablete de maconha no Bairro Ana Vieira.

Na ocasião, um monitorado eletrônico foi levado à delegacia para lavratura dos procedimentos cabíveis.

Por ASCOM 8°BPM