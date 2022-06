Polícia Militar de Tailândia passará de Companhia para Batalhão

A 6ª Companhia Independente de Polícia Militar do Pará, sediada em Tailândia, nordeste do estado, passará a ser batalhão. O anúncio foi feito pelo Governador do Estado, Helder Barbalho, durante visita no município no último sábado (25).

O projeto de lei que aprova a mudança, deve ser votado nesta terça-feira (28) na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA). Após isso, a lei deve ser sancionada por Helder Barbalho até o fim deste mês.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, Coronel Dilson Júnior, também esteve na cidade para o comunicado. Em uma coletiva de imprensa, ele explicou a diferença entre Companhia e Batalhão.

De acordo com ele, a mudança significa, principalmente, um maior número de policiais efetivos atuando na cidade. Como companhia, uma cidade pode ter até cento e nove PMs, e como Batalhão pode dispor duzentos e noventa e nove PMs.

Para o prefeito de Tailândia, Paulo Jasper “Macarrão”, o município sai ganhando com a a mudança, pois poderá ampliar as ações de segurança pública na região.

Os 44 alunos em formação da turma de praças, devem ser os primeiros alocados para o aumento do número de policiais efetivos do município. A conclusão do curso deve ocorrer até o dia 28 de setembro deste ano.

Fonte: Portal Tailândia