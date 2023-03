Polícia Militar desarticula e prende bando armado acusado de tortura e homicídio

Em uma operação realizada pela Polícia Militar do município Cametá, na segunda-feira, 27, um suspeito foi morto e outros seis foram presos. A polícia apreendeu armas de fogo de vários calibres. O grupo estava escondido em uma ilha. A ação policial ocorreu após a localização do corpo de um homem desaparecido no Rio Laranjal, identificado como José Antônio Cantão.

Além disso, uma vítima que reconheceu os criminosos foi torturada e mantida em cativeiro pelo grupo. Durante patrulhas pelos rios da região, uma embarcação com três homens com características correspondentes às denúncias foi abordada. Eles foram presos, e duas armas de fogo foram apreendidas com eles. Um deles estava foragido do sistema penal. As buscas continuaram em uma área de mata, onde outros dois suspeitos foram detidos, e mais duas armas foram apreendidas. Eles conduziram os militares até o local utilizado como base pelo grupo.

Outros dois homens estavam no local e um deles tentou fugir atirando contra os militares, que revidaram. Um deles foi preso e o atirador foi atingido e socorrido, mas acabou morrendo. Trata-se de José Osicleuson da Silva Costa. Os presos foram identificados pelos nomes de Benedito Nei Ferreira Queiroz, Fábio Rodrigues Moreira, Kleber Moreira Costa, Ailson Sousa do Nascimento, Rithon Klebes Lopes Moreira e Joel Júnior Rodrigues. (Com informes do jornal Correio de Carajás)

Imagem: Reprodução