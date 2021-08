Policia Militar desarticula ‘lojinha do tráfico’ em Baião

Uma mulher foi presa durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada neste sábado, 28, no município de Baião, na região nordeste do Estado. Na ação os agentes apreenderam entorpecentes e dinheiro.

Após receber denúncias sobre uma casa que estaria sendo utilizada como ponto de vendas de drogas a unidade organizou a operação “Trovão”, que contou com apoio do setor de Inteligência do Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX). Os policiais verificavam o fato, quando presenciaram a suspeita, apontada pelas denúncias, vendendo entorpecentes na frente da residência. Na abordagem foram apreendidos 56 papelotes de cocaína, 63 papelotes de maconha, 403g da mesma droga, uma televisão, cinco aparelhos celulares e R$ 111,75.

Todo material apreendido foi encaminhado, juntamente com a suspeita, para a delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados para a autoridade policial de plantão.

Fonte: Roma News