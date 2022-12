Polícia Militar detém dois suspeitos de tráfico de drogas no Marajó

Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), sob o comando do tenente-coronel Barros, detiveram dois suspeitos de tráfico de drogas em Breves, no Arquipélago do Marajó. Iran Carlos Cavalcante David e Levi Gomes Lima foram flagrados com maconha e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

Barros explicou ao Notícia Marajó que o trabalho foi executado pelos soldados Everaldo e Protásio, da Guarnição Alfa II, durante ações da Operação Saturação, deflagrada estrategicamente pelo gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud.

A dupla foi encontrada no bairro Riacho Doce. Quando os militares se aproximaram das casas populares, avistaram os dois suspeitos em uma moto e fizeram a abordagem. Na revista encontraram 22 papelotes de maconha.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia junto com o entorpecente, a moto e objetos pessoais.

Fonte: Notícias Marajó/Foto: Divulgação