Polícia militar do Pará completa 203 anos e comemora com promoções a oficiais e praças

Dia 25 de setembro é o dia da Polícia Militar do Pará, que comemora 203 anos de serviços prestado a comunidade do estado, na manhã desta segunda-feira (27) aconteceu uma solenidade militar na sede do Comando da Corporação em Belém.

Além de contar com mais de 15 mil colaboradores da história da instituição, O Governador do Estado, Helder Barbalho, estava presente junto com homenageados e convidados.

Foram agradecidos 413 oficiais e praças da PM com medalhas de 10, 20 e 30 anos de bons serviços prestados. Além de promover 185 oficiais e 2.704 praças da corporação na carreira policial militar. que foram dividias em 17 entregas no grau comendador, e 272 graus cavaleiro.

A Polícia Militar foi criada em 1818, pelo capitão-general do Grão-Pará, António José de Sousa Manuel de Meneses, o conde de Vila Flor. A cerimônia acontece tradicionalmente no dia 25 de setembro, data que faz referência ao ano de 1.897, quando homens do então 1º e 2º Corpo do Regimento Militar do Estado, superaram os revoltosos do Arraial de Canudos, nos sertões da Bahia.

Devido a pandemia no ano passado, a solenidade militar não pôde ser realizada, nesse ano foi realizado excepcionalmente nesta segunda-feira (27).

A Polícia Militar do Pará está atuante nos 144 municípios paraenses, sua incorporação é feita por homens e mulheres, que buscam manter como principal missão a ordem pública e a paz social para a garantia do pleno exercício dos direitos individuais e coletivos e a estabilidade das instituições democráticas.

Foto: Perfil Policia Militar PA Oficial