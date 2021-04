Polícia Militar encerra festa com quase 100 pessoas em Outeiro

Dois homens foram detidos pelo 26° Batalhão, na manhã deste sábado (10), após serem identificados como organizadores de uma festa com aproximadamente 100 pessoas em um sítio localizado em área de difícil acesso no bairro Fama, ilha de Outeiro, distrito de Belém.

Eles foram detidos por descumprimento do Decreto N° 800, que prevê proibição de eventos com mais de dez pessoas para municípios que estejam categorizados no bandeiramento vermelho.

Os policiais militares faziam rondas no bairro, por volta das 5h40, e suspeitaram do fluxo de veículos na área, incomum para o horário. Ao abordarem os ocupantes, foram informados de que eles estavam indo a uma festa em um sítio localizado em uma área isolada do bairro.

A PM esteve no local e verificou o evento, com cerca de 100 participantes. Quatro homens fugiram com a chegada da Polícia, que fez o cerco na área e acionou outras viaturas para auxiliarem no encerramento da festa. De acordo com informações dos próprios participantes, os homens que fugiram estariam com grande quantidade de drogas e um deles, possivelmente, armado.

Foram apreendidos no local três aparelhos de som automotivos, dois equipamentos usados por DJ’s, bebidas alcoólicas e o bandeirão de uma equipe automotiva. Também foram identificados os organizadores da festa, os proprietários dos aparelhos de som e os DJ’S.

Os organizadores do evento foram conduzidos para a Seccional Urbana de Polícia Civil de Icoaraci junto com os materiais apreendidos.

Por Taiane Figueiredo (PM)

Foto: Ascom/PMPA

Fonte: Agência Pará