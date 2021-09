Polícia Militar estoura laboratório de refino de pasta base de cocaína na Cabanagem

No local, havia cocaína e outras substâncias, como barrilha, usadas no preparo da droga

A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta quarta-feira (29), grande quantidade de pasta base de cocaína e outras substâncias utilizadas no preparo da droga, em uma casa na Cabanagem, bairro situado no limite entre Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana. Os militares chegaram ao local por denúncia, mas os suspeitos fugiram pelos fundos da residência.

A casa funcionava como um laboratório, com materiais utilizados para o refino da droga, como sacos para mistura, balança de precisão e até barrilha, e outros instrumentos. A barrilhha é o nome comercial dado ao carbonato de sódio, um sal inorgânico com uso disseminado em vários processos industriais.

Reprodução / Redes Sociais

Reprodução / Redes Sociais

De acordo com o 24º Batalhão da Polícia Militar (24ºBPM), em rondas pelo bairro da Cabanagem, a guarnição da VTR 2410, comandada pelo Sargento Carvalho, após denúncias de populares, foi informada que em uma residência na invasão do Sabão havia cidadãos preparando entorpecentes para venda. A equipe pediu apoio para a guarnição da VTR 2412, que estava sob a liderança do Sargento Sérgio.

Na casa indicada, as guarnições foram recebidas a tiros pelos suspeitos, ao perceberem a movimentação dos militares. Houve trocas de tiros, até que os homens fugiram do imóvel, segundo os militares, pelos fundos da casa para uma área de mata na invasão do Sabão.

As guarnições recolheram e apresentaram o material ilícito à Delegacia da Cabanagem para as providências cabíveis. As diligências seguem na região do bairro da Cabanagem à procura dos suspeitos. Até então ninguém foi preso.

Fonte O Liberal Amazonia