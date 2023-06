Polícia Militar forma 37 agentes de segurança em Direção Policial

A Polícia Militar do Pará, por meio do Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), realizou nesta terça-feira (06) solenidade alusiva à conclusão do I Curso de Direção Policial – Modalidade Instrutor – 2023, na sede do Quartel do Comando Geral (QCG), em Belém. Além da dimensão territorial, o Pará é caracterizado pela diversidade de regiões e relevos, tornando necessário que o policial militar domine técnicas de direção para ter êxito nas ações do dia a dia.

A PM formou 37 agentes de segurança pública, sendo 35 policiais militares e dois servidores do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Todos receberam certificados de conclusão e brevê do curso, e agora estão qualificados para atuação nas vias rurais e urbanas do Estado.

“Quando assumimos esse desafio, sabíamos que teríamos de formar os melhores instrutores, porque eles vão ter a responsabilidade de transmitir esses conhecimentos aos demais condutores da tropa. E o nível de exigência foi tão grande, que os participantes desse curso estagiaram na condição de instrutores para a turma que cursava capacitação de radiopatrulhamento. Ou seja, dois cursos de forma integrada, um estagiando como instrutor e outro como aluno, recebendo os conhecimentos adquiridos por este que está se formando hoje”, frisou o comandante do CPC I, coronel Getúlio Rocha.

O curso teve a participação de representantes de 15 Comandos Operacionais Intermediários (COInts), que cumpriram carga horária total de 250 horas/aula, distribuídas em 43 dias. A grade curricular teve 15 disciplinas, entre as quais Direção Evasiva, Técnicas de Frenagem, Aspectos Legais do Trânsito e Planejamento Formativo, além de uma viagem de estudo à Polícia Militar do Distrito Federal.

Estratégia – “A nossa corporação evoluiu muito rápido, e no espaço de tempo muito curto. Essa decisão de capacitarmos os instrutores, que vão repassar a técnica para o restante da nossa tropa, é extremamente estratégica. Infelizmente, ainda restam alguns CPRs (Comandos de Policiamento Regionais) que não conseguiram formar nenhum integrante. A partir de agora, a nossa missão será priorizar esses CPRs, para que nós tenhamos pelo menos um instrutor em cada COInt”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

Familiares dos formandos e demais militares assistiram no pátio de formatura do QCG a seis demonstrações de manobras técnicas de direção policial: Técnicas de Comboio em Coluna Intercalada, Frenagem em Comboio, Passagem das Viaturas em Linha, Formação em Cunha, Desvios em Pequenos Espaços e Técnica de Reverso 180 de Ré.

Fonte: Agência Pará/Foto: Sargento Josuelton Chagas/Ascom PM