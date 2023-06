Polícia Militar frustra assalto, recupera carga e caminhão em Barcarena

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada em via pública por um caminhoneiro que relatou um assalto a um caminhão de carga na rodovia PA-483, altura do ramal do Areial, em Barcarena, na Grande Belém. Imediatamente, uma viatura com policiais seguiu para o local em resposta ao chamado de emergência.



Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo pelos assaltantes. Em legítima defesa, a guarnição respondeu à agressão com tiros, porém os criminosos conseguiram escapar para uma área de mata próxima, evadindo-se do cerco policial.



Após a troca de tiros, a polícia entrou em contato com o motorista do caminhão, que informou estar se deslocando para Vila dos Cabanos, com destino a uma loja de departamentos. Durante o percurso, o veículo foi abordado por dois bandidos armados em uma motocicleta. Um dos assaltantes ordenou que o motorista parasse o caminhão, e ele obedeceu às ordens, seguindo pela PA-483 em direção ao ramal do Areial, situado entre o ramal Guajará da Serraria e a rotatória da Alça Viária.



Apesar da tentativa de assalto, nada foi levado do caminhão. O motorista foi orientado pelas autoridades a registrar um boletim de ocorrência para documentar o incidente.



A guarnição policial realizou incursões ao longo do ramal na esperança de localizar a quadrilha responsável pelo assalto, porém, não obteve êxito nas buscas.



As informações da Polícia dão conta que mais incursões serão feitas para coibir este tipo de ação e identificar os criminosos que, certamente, não moram por perto.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar