Polícia Militar integra operação nacional e reforça segurança pública em municípios paraenses

A Polícia Militar do Estado do Pará integrou, nesta terça-feira (7), a primeira edição da operação nacional denominada “Força Total — Polícias Militares a serviço do Brasil”. O trabalho integrado de segurança pública fez parte das comemorações pelos 30 anos de criação do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG-PM) e reuniu tropas de todo o País, ocorrendo de forma simultânea em todos os Estados Brasileiros e no Distrito Federal.

A operação teve como objetivo a execução de ações de prevenção qualificada contra o crime, ampliando a sensação de segurança da população por meio da intensificação do policiamento ostensivo em suas diversas modalidades, em todo território nacional, principalmente nas áreas identificadas na análise criminal.

Segundo o comandante geral da PMPA, o coronel Dilson Junior, no Pará, a ação ocorreu em todos os 144 municípios, utilizando a carga máxima do efetivo militar paraense. “No Pará, temos um saldo positivo porque conseguimos mobilizar todo o pessoal administrativo, colocando na atividade operacional. Com isso, aumentamos a presença policial nas ruas. Estamos demonstrando a força operacional das polícias militares do Brasil, com a recaptura de foragidos, apreensão de armas e outras ações de segurança, para trazer paz e segurança para a população brasileira”, destacou.

Números — Até as 14h50 desta terça-feira (7), a Polícia Militar do Pará realizou a abordagem de 2.488 pessoas, 1.130 motos e 809 veículos, também foram realizadas 4 prisões em flagrante, três termos circunstanciados de ocorrência e oito cumprimentos de mandados de Justiça. Também foram apreendidos 11 veículos, 3 armas de fogo e cerca de 0,3 kg de drogas. A operação prossegue até as 19h.

