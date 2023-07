Polícia Militar intensifica ações ostensivas em Curuçá durante o veraneio

A fim de garantir tranquilidade e entretenimento seguro aos veranistas que se deslocam para as principais praias e balneários do Estado durante as férias escolares, a Polícia Militar, por meio do Departamento-Geral de Operações (DGO), realiza a “Operação Verão 2023″, intensificando ações ostensivas e preventivas em 92 localidades do território paraense.

Para o município de Curuçá, na região Nordeste – policiado regularmente pela 4ª Companhia do 5° Batalhão de Polícia Militar – foram deslocados mais 12 militares que atuam na Região Metropolitana de Belém, além de equipes do 3° Batalhão de Missões Especiais e 2° Batalhão de Polícia Rural, com sede no município de Castanhal.

Nos feriados prolongados e no mês de julho, Curuçá se torna um dos principais destinos de visitantes, oriundos principalmente da Região Metropolitana de Belém, atraídos pela tradição cultural do município, conhecido como a “Terra do Folclore”.

“O nosso planejamento estratégico de ações para esse período que movimenta a cidade prevê policiamento reforçado, de segunda a quinta-feira, na área comercial de Curuçá. Nos finais de semana o reforço policial é empregado na Vila de Abade e em eventos culturais, como o tradicional ‘Festival do Folclore’, que ocorrerá nos próximos dias 14, 15 e 16, e reúne aproximadamente 20 mil pessoas”, informou o tenente Mizanias, comandante da 4ª Cia. do 5° BPM.

Fonte: Agência Pará/Foto: Cabo PM Leonardo Santos/Ascom PM