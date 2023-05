Polícia Militar intensifica Operação Dia do Trabalhador em 19 localidades do Pará 

Coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a Polícia Militar intensifica a operação Dia do Trabalhador, nesta segunda-feira (1º) em 19 localidades do Pará. As ações estratégicas são desenvolvidas para coibir crimes na Região Metropolitana e no interior, neste feriado prolongado. A iniciativa foi panejada pelo Departamento-Geral de Operações (DGO).

Município do Salgado, Marapanim, conhecido carinhosamente como a “Terra do Carimbó”, tem reforço policial para a maior segurança e tranquilidade de turistas e moradores locais. Ao todo, 17 policiais militares de outras unidades reforçam as ações ostensivas e preventivas nas imediações das praias de Marudá e Crispim, além de outros balneários de Marapanim, que pertence à circunscrição do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM).

“Desde a última sexta-feira, a 4° Companhia do 5° BPM, recebeu um efetivo de reforço de 27 policiais militares, sendo 10 para o município de Curuçá e 17 para Marapanim e Marudá. Enquanto esse efetivo de reforço realiza o policiamento ostensivo a pé, nas orlas, balneários, portos e terminais, contamos ainda com o efetivo ordinário, que faz o patrulhamento motorizado em viaturas e motocicletas”, garante o comandante da unidade, Tenente-coronel Gilberto.

De acordo com o oficial, a PM atuou de forma integrada com outros órgãos de fiscalização estaduais e municipais nos turnos da manhã, tarde e noite, para garantir a ordem pública, o que contribui para um ambiente favorável para a população, em geral.

A Ação de Policiamento em Praias e Balneários é uma das quatro frentes de trabalho planejadas pelo DGO. As outras três frentes são a Ação de Proteção Ambiental em Salinópolis; Ação Tolerância Zero, em casa de shows, bares e similares; e a Ação Visibilidade, por meio de Pontos Bases Estratégicos (PBEs) em corredores de grande fluxo de veículos e pessoas.

A Operação Dia do Trabalhador se encerra hoje nos distritos de Mosqueiro e Cotijuba, pertencentes à RMB; a ainda em Curuçá, Marapanim, Marudá, Maracanã (Algodoal), Colares, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Bragança (Ajuruteua), Bragança, Barcarena, Abaetetuba, Mocajuba, Cametá, Salvaterra, Soure e Portel.

Fonte: Agência Pará/Foto: Soldado Moises Baia/Ascom PM