Polícia Militar planeja o I Curso de Negociador e Gerenciamento de Crises

Definir planejamentos e estratégias para realização de cursos e capacitações destinadas a oficiais e praças da corporação foi o objetivo da reunião, no final da tarde desta quarta feira (03), entre o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, e oficiais de unidades do Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), no Quartel do Comando-Geral da PM (QCG), em Belém.

O principal ponto discutido na reunião foi o início do planejamento e da definição das diretrizes para formulação, execução e realização do I Curso de Negociador e Gerenciamento de Crises direcionado para oficiais e praças. O coronel Dilson Júnior ressaltou que a PM precisa criar uma estrutura que possibilite à corporação capacitar seus agentes.

“Estamos com uma comissão nomeada para trabalhar na formulação de uma doutrina de negociação e gerenciamento de crises específicas para a nossa Polícia Militar. Uma doutrina que leve em consideração as características e especificidades da nossa região e da nossa sociedade. Com o andamento dos trabalhos dessa comissão teremos a possibilidade de, em breve, iniciar o primeiro curso de gerenciamento de crise e formação de negociador para os nossos oficiais e praças”, informou o comandante-geral.

Participaram da reunião o titular do Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), coronel Getúlio; o subcomandante do CPC I, tenente-coronel Marcelo Mangas; o tenente-coronel L. Araújo, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), e o comandante do 28º Batalhão da PM (Batalhão Águia), tenente-coronel Neves.

Capacitação – Durante o encontro, três oficiais da PM que concluíram o Curso de Negociador e Gerenciamento de Crises foram recebidos pelo comandante-geral. O 1º tenente Eliakim, do 2º BPM, e o 1º tenente Moura, do 20º BPM, fizeram a capacitação ofertada pela Brigada Militar, no Estado do Rio Grande do Sul, e a 1º tenente Eddiene concluiu o curso realizado pela Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul.

Para a tenente Eddiene, o Curso de Negociador capacita o agente para atuar, da melhor forma possível, em evento de crise. As disciplinas preparam o negociador para tomar decisões mais acertadas em momento de estresse. “O Curso de Negociador habilita o agente para fazer uma análise do comportamento do causador do evento crítico para, a partir dos diversos conhecimentos adquiridos em disciplinas (Gerenciamento de Crises, Neurolinguística etc.), buscar solucionar o evento crítico com o mínimo de efeitos colaterais possíveis”, explicou a oficial da PM.

“Com a chegada dos três oficiais que acabaram de concluir o curso de negociadores e gerenciamento de crise na Brigada Militar do Rio Grande do Sul e na PM do Mato Grosso do Sul, eles somam-se a outros militares com a mesma capacitação, para realizar a disseminação desse conhecimento específico para a nossa tropa. Esse processo será iniciado provavelmente ainda neste ano, com a realização do nosso I Curso de Negociador da PM do Pará”, informou o coronel Dilson Júnior.

