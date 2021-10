Polícia Militar prende homem acusado de roubar loja em Paragominas

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ter furtado uma loja durante a madrugada da última terça-feira (12), no centro de Paragominas, sudeste paraense. Dezessete relógios, dois cordões e uma pulseira foram recuperados pela Polícia.

Os militares chegaram até o suspeito após terem sido acionados via Ciop acerca de um furto mediante arrombamento, em uma loja localizada na avenida Castelo Branco. A equipe policial então se deslocou até o endereço e no caminho se deparou com um homem com as mesmas características do suspeito e o abordaram. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram na mochila que ele carregava os relógios, cordões femeninos e uma pulseira.



Ao ser questionado sobre o comparsa que o teria ajudado no furto da loja o suspeito revelou que ele teria fugido. Os policiais deram início às buscas pelo segundo suspeito e foram informados pela população que o viram entrando em um terro abandonado. Feito as buscas no local, os policiais encontraram no terreno a mochila contendo o restante das jóias que foi abandonada pelo segundo envolvido no furto.

O homem foi preso em flagrante e o material apreendido foi apresentado na Seccional de Paragominas onde foram tomadas as providências legais cabíveis.

