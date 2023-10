Polícia Militar prende homem com 1500 porções de cocaína em Belém

Policiais militares do Comando de Policiamento da Capital (CPC-II) da Polícia Militar do Pará (PMPA) prenderam, na sexta-feira (29), um homem de 32 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu durante patrulhamento no entorno da Rodovia Arthur Bernardes, no bairro Pratinha, em Belém. Com o suspeito foram apreendidos 1500 papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Segundo relato policial, a ação ocorreu por volta das 20h, na passagem Guará. O preso foi flagrado recebendo de outro homem, dois sacos fechados. Durante a abordagem, o mesmo tentou fugir, mas foi impedido e alcançado próximo a Passagem das Flores.

Ao verificar o conteúdo dos sacos amarrados na bicicleta, foi constatado a grande quantidade de entorpecentes, que foi apreendida e apresentada na Seccional Urbana de Icoaraci para procedimentos cabíveis.

Ao ser questionado sobre a origem da droga, o suspeito, que já foi indiciado duas vezes pelo mesmo crime, confessou ser o dono do material entorpecente e que iria distribuir as drogas para comercialização por bairros do distrito de Icoaraci.

Os trabalhos da Polícia Judiciária continuam com o objetivo de identificar os demais envolvidos no crime. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação