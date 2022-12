Polícia Militar prende homem com posse de maconha no Marajó

Um homem identificado como Ricardo de Jesus Martins foi preso ontem (11) à noite na Vila de Condeixa, em Salvaterra, portando 11 porções de maconha. Ele teria reagido à detenção e foi algemado para ser encaminhado até a delegacia de Policia Civil da cidade marajoara.

De acordo com o comandante do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, o suspeito é morador de Cachoeira do Arari e estava em Salvaterra nas proximidades da igreja Nossa Senhora da Conceição quando foi abordado.

Inicialmente, Ricardo tentou fugir, mas foi impedido pelos militares. Após a identificação da droga e da comunicação da prisão, o suspeito ficou agressivo e foi necessário o uso de força para algemá-lo e encaminhá-lo até a delegacia.

Fonte: Notícia Marajó/Foto: Divulgação