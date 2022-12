Polícia Militar reforça efetivo de agentes durante semana do Natal

Os paraenses já estão nos preparativos do natal, e nessa semana em que acontece a festividade natalina, a Polícia do Pará deverá reforçar as ações de segurança nas principais vias de acesso ao comércio, shopping centers, bancos e outros estabelecimentos de grande movimentação período de Natal.

O efetivo de agentes de segurança pública é reforçado pelo Departamento Geral de Operações da PM, e segue até o dia 9 de janeiro de 2023. Serão mais de 58 viaturas circulando, 57 policiais a pé, seis em bicicletas e 27 em motocicletas, totalizando 264 PMs nas ruas.

O delegado Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor, explica que com o reforço e aumento do efetivo policial é possível dar mais atenção à população. “Principalmente pelo aumento de pessoas que circulam e buscam serviços na área do comércio. Nesse contexto, a Polícia Civil se antecipa, fornecendo maior efetivo policial e já se preparando para atender a população de forma mais eficiente”, finaliza.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará