Polícia Militar reforça efetivo para Operação ‘Dia do Trabalhador’

A Polícia Militar, por meio do Departamento-Geral de Operações (DGO), deflagrou na sexta-feira (28) a Operação “Dia do Trabalhador” em 19 localidades do Pará. A medida visa garantir a ordem pública por meio da intensificação do policiamento ostensivo, principalmente nas áreas de maior mobilização de pessoas devido ao final de semana prolongado.

A Operação Dia do Trabalhador está presente nos distritos de Mosqueiro e Cotijuba, pertencentes a Belém, e nos municípios de Curuçá, Marapanim (distrito de Marudá), Maracanã (Algodoal), Colares, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Bragança (Ajuruteua), Barcarena, Abaetetuba, Mocajuba, Cametá, Salvaterra, Soure e Portel, e conta com o suporte de 377 policiais militares que atuam na Região Metropolitana de Belém para reforçar as ações ostensivas e preventivas nessas localidades.

Com o deslocamento da população da RMB em direção ao interior, e já se preparando para o retorno, a Polícia Militar desenvolverá ações preventivas e repressivas de segurança pública em áreas de grande fluxo de pessoas e veículos, e fará rondas com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nas rodovias estaduais de acesso a alguns dos principais balneários do Estado (PA-391/Mosqueiro; PA-124/Salinópolis e PA-483/Alça Viária).

Em Salinópolis, no nordeste paraense, o 44° Batalhão de Polícia Militar (44° BPM) é a unidade responsável por garantir a segurança de turistas e moradores. O comandante da unidade, tenente-coronel Alberto, informou as principais ações estratégicas realizadas na região, desde as 06 h de sexta-feira (28), e que prosseguirão até as 10 h do dia 02 de maio (terça-feira).

“Nossa unidade se sente prestigiada por ser contemplada com esse reforço policial, com cerca de 90 homens e mulheres que atuam no Comando de Missões Especiais, Comando de Policiamento Ambiental, Quartel do Comando-Geral, enfim, todo o reforço de Belém será empregado em locais estratégicos, como orla do Maçarico, nova orla, Praia do Atalaia, Vale do Sal, resort, entre outros lugares que concentram grande número de pessoas”, disse o tenente-coronel Alberto.

Proteção ambiental – O Comando de Policiamento Regional VII, via 44º BPM, implementará ações integradas com outros órgãos de fiscalização estaduais e municipais, em horários e locais definidos pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), conforme Diretriz Operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), visando ao cumprimento da recomendação Ministerial nº 001/2023-MP 2ª PJ para Salinópolis.

Há recomendação de proibição de acesso de veículos a partir do terceiro atalho para a Praia do Atalaia, que compreende a faixa de areia na Ponta da Sofia, das 16 às 08 h do dia seguinte, para garantir a segurança dos filhotes de tartarugas que saem dos ninhos em direção ao mar. Atualmente, esse é o local em que ocorre a maior concentração de pontos de desova de tartarugas marinhas no litoral paraense.

