Polícia pede prisão de mãe que teria provocado acidente com filha de 2 anos dentro de carro em suposta tentativa de suicídio

Na noite desta segunda-feira (17), passou a circular nas redes sociais um vídeo onde uma mulher, dentro de seu carro, dizia para a filha de dois anos que iria tirar a própria vida e pedia para a criança se despedir do pai.

No vídeo a mulher chega a falar: “Vamos se matar, filha? Diz adeus pro teu pai, pois você nunca mais vai ver ele”. A criança implora dizendo “não” aos prantos.

Momentos depois, o Corpo de Bombeiros da região do Vale do Taquari foi acionado para atender um grave acidente entre um carro e uma carreta. A mulher teria jogado seu carro contra o outro veículo.

A menina de 2 anos foi retirada do carro por moradores que passavam no local e está bem. Segundo a delegada Shana Hartz, ela só teve alguns arranhões e já foi liberada. A mulher está em estado grave, internada no Hospital de Pronto Socorro de Canoas.

“Ainda na noite de ontem [segunda] já foram feitas algumas diligências, nós fomos até o local. Ouvimos algumas pessoas no plantão da Polícia Civil e, entre essas pessoas ouvidas, foi ouvido o pai dessa criança. O pai da menina relata que eles já estão separados há um ano e que agora, então, tem um outro relacionamento e que ela [a mãe da filha] não estaria aceitando esse outro relacionamento que ele estaria mantendo com uma terceira pessoa”, afirma a delegada.

Com informações G1 RS