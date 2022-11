Polícia prende acusado de grande roubo a embarcação no Marajó

Um homem identificado como Gabriel Alves Gonçalves foi preso ontem (16) pela polícia em Breves sob a acusação de participar de um grande roubo a uma embarcação chamada Projeto de Deus no dia 8 de novembro.

De acordo com a polícia, Gabriel teria participado do crime junto com outros dois suspeitos da quadrilha identificados como Sachico e Saulo. Eles teriam roubado objetos pessoais, combustível, um gerador de energia, um barco de alumínio e um motor de popa.

A maior parte dos objetos, segundo a polícia, foi recuperada no Igarapé do Breu, no Rio Buiuçu. O acusado foi encaminhado para a penitenciária.

Fonte: Notícias Marajó/Foto: Divulgação