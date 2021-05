Polícia prende acusados de assalto à joalheria e postos de combustíveis em Santarém

A Polícia Civil, com apoio da PM, faz neste manhã operação para cumprimento de medidas cautelares de prisões temporárias e buscas domiciliares de suspeitos de roubo à Joalheria Diego Jóias, ocorrido no dia 13 de março deste ano, em Santarém, no Oeste do Pará.

Segundo as investigações, os integrantes dessa quadrilha são ligados à facção Comando Vermelho e estariam também envolvidos com assaltos a postos de combustíveis em Santarém.

O roubo foi executado por dois indivíduos portando armas de fogo e conduzindo uma motocicleta HONDA BROS, cor branca, placa OTR- 2724, os quais renderam a funcionária e subtraíram as jóias que estavam no balcão da joalheria da vítima. O assalto foi captado por câmeras de segurança. A motocicleta utilizada no crime foi identificada.

Os demais investigados, como prováveis executores do roubo, assim como outros integrantes do núcleo criminoso, com atuação no apoio logístico, fornecimento de armas, esconderijos para ocultação dos bens e possíveis receptadores, são objetos da operação que busca a comprovação da materialidade, identificação das autorias e circunstâncias dos crimes.

Um dos primeiros presos apresentados à delegacia de polícia foi João Vitor da Silva e Souza, o Vitinho.

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (13), a Delegacia de Repressão a Roubos da 16ª Seccional Urbana de Santarém, deflagrou a operação ‘DJ’, em cumprimento a mandados judiciais, sendo sete de prisões temporárias e sete de buscas e apreensões. Dentre os investigados, um deles foi preso e apresentado na delegacia. Trata-se de João Vitor da Silva e Souza, o Vitinho.

Ao todo, sete pessoas são alvos da operação. Eles são suspeitos de envolvimento no roubo à joalheria ‘Diego Joias’, ocorrido no dia 11 de março deste ano, na avenida Rui Barbosa, no Centro de Santarém, no oeste do Pará.

Para o cumprimento da ordem judicial, a Polícia Civil contou com o apoio de policiais militares. As investigações da polícia apontam para o envolvimento de criminosos ligados à facção Comando Vermelho, que estaria atuando no município e região realizando assaltos a estabelecimentos comerciais.

Roubo à joalheria



Segundo a polícia, os suspeitos têm participação no assalto à joalheria “Diego Joias’, que foi alvo dos criminosos no último dia 11 de março. Naquela ocasião, dois homens em uma moto executam o roubo. Toda ação foi registrada pelo circuito de câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, enquanto um dos bandidos fica na moto do lado de fora, o comparsa invade a loja e anuncia o assalto. Após render a funcionária, o bandido pega algumas joias do balcão e depois sai e foge com o parceiro dele tomando rumo ignorado.

Ainda segundo as investigações da polícia, a dupla contou com apoio logístico dos demais membros da quadrilha. Eles deram suporte com veículo, armas, além de ajudarem a esconder o produto do roubo.

A motocicleta usada no roubo, modelo Honda Bros, de cor branca e placa OTR 2724, foi identificada e apreendida pela polícia.

Naquela ocasião, um dos suspeitos foi identificado. Com ele a polícia encontrou um dos objetos roubados da joalheria. Seria o pagamento por ter conseguido a moto usada no assalto.

A polícia conseguiu identificar sete suspeitos de envolvimento neste crime:

Rafael da Silva dos Santos, vulgo ‘Fiel’ ou ‘AK’, Rodrigo da Silva Ribeiro, o ‘Macaco’, Claudisson Bernardes Waughan, vulgo ‘Keke’, Pablo Soares dos Anjos, conhecido por ‘Gordo’, Maycon Soeiro de Freitas, o ‘Marabá’, Darlisson da Silva Gonçalves, vulgo ‘Dadá’, e João Victos de Sousa, o ‘Vitinho’, preso nesta manhã.

Fonte: O Estado Net