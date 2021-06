Polícia prende dois suspeitos de ajudar Lázaro Barbosa a fugir

Na noite desta quinta-feira, 25, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, confirmou a prisão de duas pessoas suspeitas de ajudar Lázaro Bárbosa, 32 anos, a fugir da força-tarefa. Os nomes e as circunstâncias das prisões não foram divulgadas pelo secretário.

Segundo informações, os presos estão sendo autuadas em Girassol (GO) e serão levadas para Águas Lindas de Goiás. Um deles, de acordo com Miranda, estaria sob posse de uma das armas que o serial killer roubou, com 50 munições, na região de Cocalzinho (GO).

“Trata-se de uma rede de psicopatas ajudando ele”, afirmou Rodney. Ainda de acordo com o secretário, “só psicopatas poderiam ajudar Lázaro, que tem uma extensa ficha criminal”. Para o secretário, somente com essa ajuda para justificar o fato de o criminoso não ter sido preso até agora.

“Sabíamos que não era normal ele conseguir fugir por tanto tempo sem ajuda, sem uma rede ajudando ele”, completou. O secretário destacou ainda que os envolvidos estão sendo ouvidos e ainda não foi definido se eles serão autuados como cúmplices de Lázaro ou coautores dos crimes cometidos por ele.

“Quem facilita vida de foragido comete crime. Desconfiamos que tem outras pessoas ajudando e vamos chegar nelas. Vamos chegar a essa rede criminosa que apoia o Lázaro”, garantiu Miranda.

O secretário também reforçou que não há confirmação se os presos teriam, também, participado da chacina da família Vidal, no Incra 9, em Ceilândia, no dia 9 de junho. O secretário confirmou que o criminoso foi visto na tarde de hoje. Ele está foragido há 16 dias.

Fonte: Roma News

Com informações do Metrópoles